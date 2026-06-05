Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном уходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в Европу.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Батракову надо уезжать только в том случае, если клуб по-настоящему в нём заинтересован. А так, Батраков ещё сезон спокойно может поиграть в РПЛ. Не нужно его гнать в Европу во что бы то ни стало. Сейчас важно не потерять голову. Да, интерес "ПСЖ" — это здорово, но подобные разговоры могут спровоцировать звёздную болезнь. Парень-то он ещё молодой», — цитирует Колоскова «Советский спорт».

Ранее неоднократно появлялась информация об интересе к игроку со стороны европейских клубов, в том числе «ПСЖ».

В минувшем сезоне 20-летний россиянин провел 36 встреч во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 12 результативных передач.