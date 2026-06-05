Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал слухи о возможном интересе со стороны мадридского «Реала» и «Барселоны» к защитнику Алессандро Бастони.

Алессандро Бастони globallookpress.com

Специалист отметил, что спокойно относится к подобным сообщениям в прессе. По его словам, Бастони по праву считается одним из сильнейших защитников в мире и продолжает играть ключевую роль в составе «Интера». Киву также подчеркнул, что итальянец ещё способен принести команде много пользы.

«Это один из лучших игроков "Интера" на данный момент», — сказал Киву La Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне чемпионата Италии защитник провёл 28 матчей за «Интер», забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.