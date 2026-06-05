Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался об интересе «Комо» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Сперцяну надо ехать в "Комо", если есть интерес. Тут даже без вопросов — Италия, Лига чемпионов. Какая Саудовская Аравия вообще? Ему надо определиться — играть в футбол или деньги заработать. Если деньги, то надо ехать в Саудовскую Аравию, за футболом — в "Комо". Он ещё молодой парень, было бы ему хотя бы за 30. Да и всех денег не заработаешь.

"Комо" — это Европа, престиж. Я следил за этой командой. Фабрегас сделал очень хороший коллектив. Этот маленький городок не зря попал в Лигу чемпионов. Я бы точно выбрал их. В Италии Сперцян будет на виду, если себя проявит, то могут потом перекупить клубы типа "Ювентуса", "Милана" и "Интера". Выбор будет зависеть от футболиста и его агентов», — цитирует Канчельскиса «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас рассматривает 25-летнего игрока в качестве усиления перед следующим сезоном. Также «Аль-Ахли» заинтересован в услугах капитана «быков».

«Аль-Ахли» на данный момент является действующим победителем Лиги чемпионов АФК. «Комо» же в следующем сезоне дебютирует в Лиге чемпионов УЕФА.