Сборная Чехии успешно провела очередной контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, обыграв команду Гватемалы со счётом 3:1.

Сборная Чехии globallookpress.com

Уже на 11-й минуте чехи вышли вперёд благодаря точному удару Патрика Шика. Однако незадолго до перерыва гватемальцам удалось восстановить равновесие — автором гола стал Виллиам Фаджардо.

Во втором тайме европейская команда вновь захватила инициативу и сумела склонить чашу весов в свою пользу. Победу чехам принесли результативные удары Томаша Хоры и Дениса Вишински.

Напомним, на групповом этапе ЧМ-2026 чешская команда встретится со сборными Южной Кореи, ЮАР и Мексики.