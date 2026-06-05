Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе полузащитника команды Эсекьеля Барко.

Эсекьель Барко globallookpress.com

«Однозначно Барко — ключевой футболист "Спартака". В атакующих действиях команды от него очень многое зависит. Если сейчас он куда-то уйдёт, это будет колоссальная и огромная потеря для "Спартака". Его будет сложно кем-то заменить. Нужно обязательно продлевать с ним контракт, чтобы он играл, если "Спартак" ставит самые высокие задачи. Думаю, Барко никуда не уедет и пока будет играть в "Спартаке", — цитирует Кечинова "Чемпионат".

Ранее стало известно, что аргентинским хавбеком интересуются "Индепендьенте" и "Крузейро". Барко в минувшем сезоне провел 37 встреч во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами.