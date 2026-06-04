Форвард «Брентфорда» Игор Тиаго может пойти по стопам своего бывшего партнёра Брайана Мбемо и стать игроком «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает известный журналист Бен Джейкобс, манкунианцы активно интересуются 24‑летним бразильцем и готовы его подписать вместо планирующего покинуть клуб Джошуа Зиркзе.
Сейчас стоимость Тиаго, проведшего очень яркий сезон в составе «Брентфорда», оценивается в € 65 млн. В этом сезоне нападающий забил 22 мяча в 38 играх АПЛ. В составе сборной Бразилии он сейчас готовится к чемпионату мира 2026 года.