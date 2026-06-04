Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает, что клуб должен вернуть своего талантливого воспитанника Нико Паса из итальянского «Комо».

Нико Пас globallookpress.com

«Нико Пас — один из тех выдающихся игроков, которые прошли через нашу молодёжную академию, и сейчас им интересуются крупные европейские клубы. Он провёл фантастический сезон в итальянском "Комо", и, как вы знаете, у нас есть возможность подписать с ним контракт в этом году. Решение мы примем вместе с тренерским штабом, но шансы на это высокие», — цитирует главу «сливочных» издание AS.

В 2024 году «Комо» приобрёл 21‑летнего хавбека у «Реала» за 6 млн евро. Сейчас его оценивают в 80 млн евро. При этом «сливочные» включили в контракт Паса опцию обратного выкупа за € 10 млн. В этом сезоне аргентинец сыграл 40 матчей, забил 13 голов и сделал 8 голевых передач.