«Галатасарай» остается единственным клубом, сделавшим официальное предложение по Рафаэлу Леау, как сообщает La Gazzetta dello Sport.

Рафаэл Леау globallookpress.com

Ранее стало известно, что турецкий клуб предлагает португальскому вингеру «Милана» контракт на сумму 8 миллионов евро в год с бонусами в размере 2 миллионов евро.

Тем не менее, Леау всё ещё надеется перейти в Премьер-лигу, особенно в «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед». По информации GdS, после повторного предложения от «Арсенала», переговоры с этим клубом не сдвинулись с мёртвой точки.

Хотя «россонери» установили отступные за Леау в размере 175 миллионов евро, они готовы рассмотреть продажу футболиста за 50 миллионов евро. Однако на данный момент предложение поступило только от «Галатасарая».

Даже при предложении зарплаты в 10 миллионов евро в год, вингер не уверен в своём желании переехать в Турцию. Он намерен продолжать ждать предложений от других клубов, в частности, из английской Премьер-лиги.