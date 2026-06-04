«Галатасарай» остается единственным клубом, сделавшим официальное предложение по Рафаэлу Леау, как сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее стало известно, что турецкий клуб предлагает португальскому вингеру «Милана» контракт на сумму 8 миллионов евро в год с бонусами в размере 2 миллионов евро.
Тем не менее, Леау всё ещё надеется перейти в Премьер-лигу, особенно в «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед». По информации GdS, после повторного предложения от «Арсенала», переговоры с этим клубом не сдвинулись с мёртвой точки.
Хотя «россонери» установили отступные за Леау в размере 175 миллионов евро, они готовы рассмотреть продажу футболиста за 50 миллионов евро. Однако на данный момент предложение поступило только от «Галатасарая».
Даже при предложении зарплаты в 10 миллионов евро в год, вингер не уверен в своём желании переехать в Турцию. Он намерен продолжать ждать предложений от других клубов, в частности, из английской Премьер-лиги.