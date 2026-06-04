Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды против Буркина-Фасо.
«Мы разбирали Буркина-Фасо. Надеюсь, учли все нюансы, футболисты всё знают. Эта сборная не звучит, как Египет, но это хорошая африканская команда. Это не Мали, где 11 футболистов за линией мяча, они агрессивнее. Надеюсь и уверен, будет интересная игра. Информации получили очень много», — цитирует Карпина «Чемпионат».
Встреча пройдет 5 июня в Волгограде. Начало — в 20:00 мск.