Защитник туринского «Ювентуса» Пьер Калюлю летом может перебраться в английскую Премьер‑лигу.

Пьер Калюлю globallookpress.com

По данным издания Corriere dello Sport, 25‑летним французом активно интересуется «Манчестер Юнайтед», которого привлекает универсальность футболиста, одинаково хорошо умеющего играть в центре обороны и на флангах.

Также Калюлю интересен и «Астон Вилла». Портал Transfermarkt оценивает защитника в 32 млн евро, а «Ювентус» уже объявил, что готов его продать не менее чем за 45 млн евро.

В этом сезоне француз сыграл 49 матчей, забил 2 мяча и сделал 7 ассистов.