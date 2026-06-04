Полузащитник «Лидс Юнайтед» Итан Ампаду заключил новое долгосрочное соглашение с клубом. Срок действия контракта рассчитан до лета 2030 года.

«Мы хотим продолжать двигаться вперёд, но знаем, насколько это будет сложно — это Премьер-лига. Я хочу быть частью этого. Хочу участвовать в развитии "Лидс Юнайтед", не только я сам, но и игроки, которые у нас есть», — приводит слова Ампаду официальный сайт клуба.

За время выступления за «Лидс» футболист сыграл 126 матчей и забил три гола. В сезоне 2025/2026 он был удостоен наград «Игрок года» и признания от своих коллег как лучший игрок сезона.