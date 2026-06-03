«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания контракта с защитником «ПСЖ» и сборной Украины Ильей Забарным. Об этом сообщил аккаунт DaveOckop. Пока неизвестно, примут ли мерсисайдцы это предложение.

Илья Забарный globallookpress.com

Забарный выступал в английской Премьер-лиге, где играл за «Борнмут» с января 2023 года. Летом прошлого года он перешел в «ПСЖ». В свой первый сезон во Франции Забарный стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе новой команды.

Ранее «Ливерпуль» объявил, что Ибраим Конате покинет клуб в статусе свободного агента. Среди главных претендентов на французского центрального защитника называется «ПСЖ».