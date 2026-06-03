Австрийский полузащитник Патрик Виммер перешел из «Вольфсбурга» в «Хоффенхайма», сообщает пресс-служба «деревенских».

Патрик Виммер globallookpress.com

Стороны подписали контракт до конца сезона-2030/2031.

Ранее 25-летний игрок выступал за «Вольфсбург». В минувшем сезоне Бундеслиги Виммер провёл 25 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми голами и тремя результативными передачами. Также на его счету две игры в Кубке Германии и три голевых паса.

«Хоффенхайм» по итогам сезона стал пятым в Бундеслиге, «Вольфсбург» же занял 16-е место в турнирной таблице и вылетел во Вторую Бундеслигу после поражения в «стыках» от «Падерборна».