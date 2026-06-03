Экс-наставник «Акрона» Заур Тедеев оценил будущее Артема Дзюбы, который сейчас находится без клуба.

Артем Дзюба globallookpress.com

«Дзюба однозначно бы усилил любую команду Премьер-лиги. Было бы символично, если бы он закончил карьеру в "Спартаке", выиграв титул. А выиграть можно с футболистами, которые знают ДНК, генетику красно-белых.

"Спартак" — величайший клуб, его строили великие Старостины и потом Романцев. Там всегда были одаренные технически, тактически развитые футболисты. Артем как раз показывает ту генетику. Он может делать с мячом все что угодно! Думаете, Дзюба любит только футбол, состоящий из длинных передач? Нет, он внизу еще сильнее. Но для этого нужны исполнители, которые умело взаимодействуют: опорники, крайние защитники, игрок под атакой. Артем всегда будет полезен.

В раздевалке Дзюба очень позитивный, требует и от себя, и от других. Что-то он уже не может делать в силу возраста — это нормально. Криштиану Роналду тоже не делает некоторые вещи. Но Артем усилит любую команду, особенно в ментальном плане. А что сегодня нужно "Спартаку"? Прежде всего ментально стать сильнее. Это делается только через личностей», — цитирует специалиста «СЭ».

Дзюба является воспитанником московского «Спартака».