Экс-наставник «Акрона» Заур Тедеев оценил будущее Артема Дзюбы, который сейчас находится без клуба.

Артем Дзюба
Артем Дзюба globallookpress.com

«Дзюба однозначно бы усилил любую команду Премьер-лиги.  Было бы символично, если бы он закончил карьеру в "Спартаке", выиграв титул.  А выиграть можно с футболистами, которые знают ДНК, генетику красно-белых.

"Спартак" — величайший клуб, его строили великие Старостины и потом Романцев.  Там всегда были одаренные технически, тактически развитые футболисты.  Артем как раз показывает ту генетику.  Он может делать с мячом все что угодно!  Думаете, Дзюба любит только футбол, состоящий из длинных передач?  Нет, он внизу еще сильнее.  Но для этого нужны исполнители, которые умело взаимодействуют: опорники, крайние защитники, игрок под атакой.  Артем всегда будет полезен.

В раздевалке Дзюба очень позитивный, требует и от себя, и от других.  Что-то он уже не может делать в силу возраста — это нормально.  Криштиану Роналду тоже не делает некоторые вещи.  Но Артем усилит любую команду, особенно в ментальном плане.  А что сегодня нужно "Спартаку"?  Прежде всего ментально стать сильнее.  Это делается только через личностей», — цитирует специалиста «СЭ».

Дзюба является воспитанником московского «Спартака».