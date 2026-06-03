Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на то, что хавбек железнодорожников Алексей Батраков может оказаться в «ПСЖ».

Алексей Батраков globallookpress.com

«Если Батраков перейдет в "ПСЖ", то это будет большая удача для него. Леша очень талантливый человек и быстро там адаптируется. Конечно, за Батракова 25 миллион евро — это не так много. Но сомневаюсь, что сейчас кто-то предложит больше за российского игрока», — сказала Смородская «СЭ».

Батраков провел за «Локомотив» 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом истекает в июне 2029 года.