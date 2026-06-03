Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».
«Это Азия, и люди едут туда зарабатывать. Сперцян еще молодой футболист, который должен играть в Европе и участвовать в Лиги чемпионов. Ему нужно уходить только туда, а не в Азию. Плюс он играет за сборную, точно лучше уходить в какой‑нибудь европейский клуб», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».
Ранее появилась информация, что ближневосточный клуб рассматривает в качестве усиления команды капитана «быков».
«Аль-Ахли» на данный момент является действующим победителем Лиги чемпионов АФК.