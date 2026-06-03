Маурицио Сарри близок к назначению на пост главного тренера «Аталанты». По информации La Gazzetta dello Sport, стороны уже достигли договорённости, а официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Маурицио Сарри globallookpress.com

Задержка связана с необходимостью урегулировать юридические вопросы вокруг предыдущего наставника команды Раффаэле Палладино. Руководству бергамасков предстоит окончательно оформить прекращение сотрудничества со специалистом, чтобы избежать кадровой путаницы.

Ситуацию осложняет и тот факт, что клуб всё ещё продолжает выполнять финансовые обязательства перед Иваном Юричем, который был отправлен в отставку ещё в ноябре прошлого года. До завершения всех формальностей «Аталанта» не может полноценно оформить назначение нового тренера.

По итогам минувшего сезона бергамаски заняли седьмое место в чемпионате Италии и получили путёвку в Лигу конференций.