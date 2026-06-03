Один из лидеров «Барселоны» Рафинья рассказал, что переход в каталонский клуб вывел его на новый уровень и позволил здорово разнообразить свою игру.

«Когда я приехал в "Барселону", я был уверен, что буду играть только справа. Когда я начал изучать другие варианты, то стал достаточно спокойным, чтобы адаптироваться к другим позициям.

Мы не можем лицемерить, говоря, что я мог бы на равных конкурировать с Ламином Ямалем, — это было бы ложью. Он невероятно талантлив, больше мне нечего сказать. Мне очень помогло то, что я играл на других позициях. Здесь, в сборной, я всегда говорю, что буду выкладываться по максимуму, независимо от моей позиции на поле», — сказал Рафинья ESPN.

В этом сезоне 29‑летний бразилец сыграл 22 матча в Примере, забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи. Сейчас Рафинья в составе «Селесао» готовится к ЧМ‑2026.