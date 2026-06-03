Сборные Нидерландов и Алжира встретятся 3 июня в 21:45 мск на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме.

Нидерланды продолжают подготовку к предстоящему ЧМ. Команда Рональда Кумана получила путевку в ноябре, миновав плей-офф. В марте она сыграла два товарищеских поединка, обыграв Норвегию 2:1 и сыграв вничью 1:1 с Эквадором.

Алжир тоже сыграет на мундиале. «Лисы пустыни» добились выхода на ЧМ после того, как без труда выиграли свою группу. Последним достижением команды стал выход в четвертьфинал Кубка африканских наций. В марте гости разгромили Гватемалу 7:0 и сыграли 0:0 с Уругваем в рамках товарищеских спаррингов.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Коэффициенты букмекеров: 1.30 — победа Нидерландов, 5.90 — ничья, 11.0 — победа Алжира.

Прогноз ИИ: матч закончится вничью со счетом 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Нидерланды — Алжир смотрите на LiveCup.Run.