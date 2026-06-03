Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался по поводу возможного трансфера воспитанника академии клуба Наиля Умярова из «Спартака» в испанскую «Севилью».

Наиль Умяров globallookpress.com

«Наиль — один из тех российских футболистов, кто полностью готов играть в чемпионате Испании. Я буду очень рад, если воспитанник "Чертаново" будет выступать в моей любимой лиге. "Севилья" — вполне его уровень», — сказал Ларин «Чемпионату».

В минувшем сезоне 25‑летний хавбек сыграл за красно‑белых 39 матчей и сделал в них 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Умярова в 7,5 млн евро, а его контракт действует до 2029 года.