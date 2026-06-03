Мадридский «Реал» проявляет интерес к левому защитнику лондонского «Челси» Марку Кукурелье, рассматривая его как одного из кандидатов на усиление обороны.

Марк Кукурелья globallookpress.com

Как сообщает The Athletic, 27-летний испанский футболист в целом не исключает вариант смены клуба в ближайшем будущем и открыт к новым предложениям. На фоне этого ситуация привлекла внимание нескольких топ-клубов, включая «Реал», который продолжает поиск вариантов для укрепления защитной линии.

Ранее в СМИ также появлялась информация об интересе к Кукурелье со стороны «Манчестер Сити» и «Барселоны». По оценкам специалистов, стоимость трансфера игрока может составить около 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ защитник провёл 34 матча в составе «Челси», отличившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.