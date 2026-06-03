Датский нападающий Расмус Хейлунн поделился своими эмоциями после трансфера из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи».

Расмус Хейлунн globallookpress.com

«Теперь я официально игрок "Наполи", и я прощаюсь с "Манчестер Юнайтед". Это странное чувство, потому что целый год я уже чувствовал себя игроком "Наполи". Я очень благодарен вам, болельщикам, за вашу поддержку, за то, что вы помогли мне почувствовать себя как дома и обрести уверенность в себе.

Прощаться с "Манчестер Юнайтед" немного трогательно. Моя детская мечта сбылась, когда я играл на "Олд Траффорд" в красной футболке. Поэтому сегодняшний гол символизирует новый уверенный старт, в котором я отдам все силы "Наполи", и благодарность всем болельщикам, игрокам и сотрудникам "Манчестер Юнайтед", которые помогли осуществить мою детскую мечту. Пришло время для новых мечтаний, так давайте же будем их преследовать», — сказал Хейлунн сайту «Наполи» сразу после подписания.

Соглашение 22-летнего нападающего с «Наполи» будет действовать до 2030 года. В этом сезоне он сыграл 43 матча за команду во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 8 ассистов.