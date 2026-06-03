Мадридский «Реал» готовится к вероятному переходу защитника «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола в свою команду.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Жозе Моуринью, который может возглавить «Реал» выразил желание усилить оборону «галактикос» этим молодым игроком. Об этом сообщил испанский журналист Альберто Перейро в своих социальных сетях.

По информации источника, Моуринью проинформировал президента клуба Флорентино Переса о своём намерении усилить линию обороны. Перес поддержал тренера и пообещал предпринять необходимые шаги для подписания Гвардиола. Стоит отметить, что ранее сообщалось о заинтересованности в хорватском защитнике со стороны «Барселоны».

В текущем сезоне Гвардиол принял участие в 25 матчах за «Манчестер Сити», забив два гола и отдав пять результативных передач.