3 июня в Льеже состоится товарищеский матч сборных Дании и ДР Конго. Старт поединка в 21:00 мск.

Дания не смогла сразу выйти на мундиаль и ей пришлось играть в плей-офф. Так датчане разгромили Северную Македонию 4:0, а в финале по пенальти прошли Чехию.

ДР Конго тоже сыграет на чемпионате мира. Команда вырвала путевку в плей-офф отбора, обыграв в дополнительное время Ямайку. Последний раз в групповой этап ЧМ ДР Конго выступала в 1974 году.

Между собой Дания и ДР Конго сыграют впервые в истории.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Котировки букмекеров: 1.53 — победа Дании, 4.00 — ничья, 6.20 — победа Дании.

Прогноз ИИ: победит Дания со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Дания — ДР Конго смотрите на LiveCup.Run.