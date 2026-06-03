3 июня в Льеже состоится товарищеский матч сборных Дании и ДР Конго. Старт поединка в 21:00 мск.
Дания не смогла сразу выйти на мундиаль и ей пришлось играть в плей-офф. Так датчане разгромили Северную Македонию 4:0, а в финале по пенальти прошли Чехию.
ДР Конго тоже сыграет на чемпионате мира. Команда вырвала путевку в плей-офф отбора, обыграв в дополнительное время Ямайку. Последний раз в групповой этап ЧМ ДР Конго выступала в 1974 году.
Между собой Дания и ДР Конго сыграют впервые в истории.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Котировки букмекеров: 1.53 — победа Дании, 4.00 — ничья, 6.20 — победа Дании.
- Прогноз ИИ: победит Дания со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Дания — ДР Конго смотрите на LiveCup.Run.