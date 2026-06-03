Лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария» активно интересуются 23-летним защитником франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Германии Натаниэлем Брауном. Об этом сообщил журналист и инсайдер Экрем Конур.

Натаниэль Браун globallookpress.com

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман включил Брауна в заявку на чемпионат мира, что усилило интерес к нему со стороны топ-клубов. «Арсенал» и «Бавария» рассматриваются как основные претенденты на его переход.

«Айнтрахт» понимает, что Браун может уйти, и уже заявил, что готов продать его не менее чем за € 80 млн. В текущем сезоне Браун сыграл 42 матча за «Айнтрахт», забив четыре гола и отдав шесть результативных передач.