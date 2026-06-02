Уэльс сыграл вничью с Ганой (1:1) в рамках товарищеского противостояния.
Гости вышли вперед на 66-й минуте благодаря точному удару Калеба Йиренкого.
Уэльс сравнял счет на 90+3-й минуте, отличился Льюис Кумас.
Результат матча
УэльсКардифф1:1ГанаАккра
0:1 Caleb Yirenkyi 66' 1:1 Льюис Каумас 90+3'
Уэльс: Карл Дарлоу, Джо Родон (Рис Норрингтон-Дэвис 83'), Неко Уильямс, Джей Дасилва (Kai Andrews 83'), Этан Ампаду, Даниэль Джеймс (Льюис Каумас 60'), Дэвид Брукс (Натан Бродхед 60'), Киффер Мур (Камерон Конгрив 60'), Dylan Lawlor (Крис Мепэм 67'), Josh Sheehan, Сорба Томас (Исаак Дэвис 67')
Гана: Лоуренс Ати-Зиги (Эрнест Нуама 46'), Марвен Сеная (Абдул Мумин 75'), Гидеон Менса (Абдул Рахман Баба 85'), Джером Опоку (Иньяки Уильямс 75'), Камал Дин Сулемана (Caleb Yirenkyi 60'), Томас Парти (Кваси Сибо 46'), Абдул Фатаву (Брендон Томас-Асанте 46'), Элиша Овусу (Кристофер Бонсу Баа 60'), Принс Квабена Аду (Benjamin Asare 46'), Джордан Айю (Алиду Сейду 75'), Jonas Adjei Adjetey
Жёлтые карточки: Томас Парти 30' (Гана), Алиду Сейду 90+2' (Гана)
В следующем поединке сборная Уэльса встретится с Румынией 6-го июня. Гана сыграет против Панамы 18-го числа.