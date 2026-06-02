Уэльс сыграл вничью с Ганой (1:1) в рамках товарищеского противостояния.

Гости вышли вперед на 66-й минуте благодаря точному удару Калеба Йиренкого.

Уэльс сравнял счет на 90+3-й минуте, отличился Льюис Кумас.

Результат матча

Уэльс Кардифф 1:1 Гана Аккра

0:1 Caleb Yirenkyi 66' 1:1 Льюис Каумас 90+3'

Уэльс: Карл Дарлоу, Джо Родон ( Рис Норрингтон-Дэвис 83' ), Неко Уильямс, Джей Дасилва ( Kai Andrews 83' ), Этан Ампаду, Даниэль Джеймс ( Льюис Каумас 60' ), Дэвид Брукс ( Натан Бродхед 60' ), Киффер Мур ( Камерон Конгрив 60' ), Dylan Lawlor ( Крис Мепэм 67' ), Josh Sheehan, Сорба Томас ( Исаак Дэвис 67' )

Гана: Лоуренс Ати-Зиги ( Эрнест Нуама 46' ), Марвен Сеная ( Абдул Мумин 75' ), Гидеон Менса ( Абдул Рахман Баба 85' ), Джером Опоку ( Иньяки Уильямс 75' ), Камал Дин Сулемана ( Caleb Yirenkyi 60' ), Томас Парти ( Кваси Сибо 46' ), Абдул Фатаву ( Брендон Томас-Асанте 46' ), Элиша Овусу ( Кристофер Бонсу Баа 60' ), Принс Квабена Аду ( Benjamin Asare 46' ), Джордан Айю ( Алиду Сейду 75' ), Jonas Adjei Adjetey

Жёлтые карточки: Томас Парти 30' (Гана), Алиду Сейду 90+2' (Гана)