Форвард сборной России Константин Тюкавин отреагировал на критику в адрес команды после поражения от Египта (0:1) в товарищеской встрече.

globallookpress.com

«Хорошая игра была.  Египет не самая слабая сборная.  Вы сами видели, как они работают с мячом.  В каких-то моментах могли сыграть по-другому.  Готовимся к Буркина-Фасо.

Ожидать ли меня в этом матче?  Надеюсь, да.  Главный тренер решает», — цитирует Тюкавина «СЭ».

Матч между сборными России и Буркина-Фасо состоится 5 июня.

