Форвард сборной России Константин Тюкавин отреагировал на критику в адрес команды после поражения от Египта (0:1) в товарищеской встрече.

«Хорошая игра была. Египет не самая слабая сборная. Вы сами видели, как они работают с мячом. В каких-то моментах могли сыграть по-другому. Готовимся к Буркина-Фасо.

Ожидать ли меня в этом матче? Надеюсь, да. Главный тренер решает», — цитирует Тюкавина «СЭ».

Матч между сборными России и Буркина-Фасо состоится 5 июня.

