«Болонья» официально объявила о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

40-летний специалист подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2028 года. В соглашении также предусмотрена опция продления ещё на один сезон. По информации СМИ, годовой оклад нового наставника составит от 2 до 2,5 млн евро.

Тедеско возвращается к работе после периода в турецком «Фенербахче», который он возглавлял с сентября 2025 года. В апреле 2026-го сотрудничество между сторонами было завершено.

Для российских болельщиков немецкий специалист хорошо известен по работе в «Спартаке». Тедеско руководил московской командой с 2019 по 2021 год.