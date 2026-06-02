Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что перед началом нового сезона его команде требуется подписать несколько новых футболистов, чтобы повысить конкуренцию и снизить нагрузки на основных игроков.

«К нам в команду тяжело зайти сразу. Тому же Джованни понадобилось достаточно много времени на адаптацию, чтобы выйти на тот уровень, которого мы ожидали. Дуглас зашёл быстро — сама по себе его позиция подразумевает высокий интеллект. Он очень умный футболист: понимает игру, ведёт её. И ему сразу зашли те требования, которые мы предъявляем. Облегчило адаптацию большое количество ребят из Южной Америки. Дуглас сразу почувствовал себя комфортно в нашем клубе.

Хотелось бы каждый сезон внедрять одного‑двух таких игроков в состав. Как бы хорошо мы ни выступали в последние годы, мы играем на пределе. Свежая кровь нужна для дальнейшего развития», — сказал Мусаев «Чемпионату».

В этом сезоне «быки» стали вторыми в таблице РПЛ и уступили в Суперфинале Кубка России московскому «Спартаку» в серии пенальти.