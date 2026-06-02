Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком чемпионата России-2025/26. Специалист выделил своего подопечного Джона Кордобу.

«Кордоба, сто процентов. Во-первых, он лучший бомбардир. Но Кордобу неправильно оценивать только по голам. Посмотрите, сколько черновой работы он проделывает, сколько мячей сохраняет и как часто мы выходим из обороны через него. Думаю, по количеству единоборств Джон вообще первый в лиге.

Люди порой на плечах у Кордобы проводят большую часть матча. Всё это в комплексе с 17 голами и пятью ассистами делает его MVP сезона. Но для меня очень важны и другие его качества — дух и менталитет победителя. Те слова, которые он подбирает и транслирует в раздевалке и на тренировках. Он эмоциональный человек и постоянно хочет побеждать. Говоря об MVP, не можем не отметить и Сперцяна, набравшего лучшую свою статистику», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

В прошедшем сезоне «Краснодар» стал вторым в чемпионате России.