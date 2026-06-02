Руководство туринского «Ювентуса» рассматривает возможность усиления вратарской линии в летнее трансферное окно.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, итальянский клуб проявляет интерес к голкиперу «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу. В Турине оценивают варианты возможного соглашения с английской стороной и прорабатывают условия потенциального трансфера.

Отмечается, что 33-летний вратарь входит в число приоритетных целей «Ювентуса» на усиление состава. Его трансферная стоимость, по оценкам экспертов, составляет около 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мартинес провёл 32 матча в АПЛ, в восьми из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Ранее аргентинский голкипер выступал за «Арсенал», «Рединг», «Хетафе» и другие клубы.