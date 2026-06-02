Кандидат в президенты «Фенербахче» Хакан Сафи выступил с громким трансферным предложением, обратившись к польскому нападающему Роберту Левандовскому с приглашением продолжить карьеру в турецком клубе.

По данным Meczyki.pl, 37-летнему форварду предложен контракт с зарплатой около 20 миллионов евро в год с учётом бонусов. Отмечается, что предложение уже оформлено официально, однако сам игрок пока не дал ответа.

Ранее сообщалось, что интерес к Левандовскому проявляют и клубы из Саудовской Аравии. В мае польский форвард объявил о завершении этапа карьеры в «Барселоне», за которую он провёл 193 матча, забил 120 голов и отдал 24 результативные передачи.

До переезда в Испанию Левандовский выступал за дортмундскую «Боруссию», мюнхенскую «Баварию» и польский «Лех». В прошедшем сезоне «Фенербахче» занял второе место в чемпионате Турции.