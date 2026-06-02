Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением по поводу утверждения Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА.

«Это решение руководства. Видимо, повлияла концовка чемпионата, где ЦСКА стал выходить из того кризиса, в котором был. Во‑вторых, от добра добра не ищут. Наелись зарубежными кандидатами и решили дать возможность поработать молодому неизвестному специалисту. Я двумя руками за русского тренера», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

Вчера, 1 июня, ЦСКА подписал контракт с Игдисамовым на два года с опцией автоматического продления соглашения еще на 2 сезона.