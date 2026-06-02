Тренерский штаб сборной Иордании назвал имена 26 футболистов, которые вошли в окончательную заявку на чемпионат мира 2026 года.
Вратари: Язид Абу-Лайла («Аль-Хуссейн»), Абдалла Аль-Фахори («Аль-Вихдат»), Нуреддин Бани-Аттия («Аль-Файсали»).
Защитники: Абдалла Насиб («Аль-Завраа»), Саед Аль-Росан, Салим Обайд, Эхсан Хаддад (все — «Аль-Хуссейн»), Язан Абу-Араб («Сеул»), Мохаммед Абуалнади («Селангор»), Хусам Абу Дагаб («Аль-Сальмия»), Анас Бани-Ясин («Аль-Файсали»), Моханнад Абу Таха («Аль-Оруба»), Мохаммад Абу Хашиш («Аль-Карма»);
Полузащитники: Нур Аль-Равабде («Селангор»), Низар Аль-Рашдан («Аль-Халдия»), Ибрагим Саде («Аль-Мухаррак»), Раджаи Айед («Аль-Хуссейн»), Амер Джамус, Мохаммед Аль-Дауд («Аль-Вихдат»), Махмуд Аль-Марди («Дибба»);
Нападающие: Муса Аль-Тамари («Ренн»), Оде Аль-Фахури («Пирамидс»), Мохаммед Абу-Зрайк («Раджа» Касабланка«), Али Азайце (»Аль-Шабаб«), Ибрагим Сабра (»Локомотива Загреб«), Али Олван (»Аль-Саилия«).
Соперниками Иордании на групповом этапе станут Австрия, Алжир и Аргентина.