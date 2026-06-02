Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что полностью поддерживает назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.

Со специалистом заключено соглашение по схеме «2+2».

«Потенциал Игдисамова очевиден: он способный.  Руководство ЦСКА выбрало единственно правильное решение.  Желаю всяческих удач Игдисамову, он уже вырос как тренер, а мы должны доверять своим.  Приглашать очередного "прости, господи", чтобы платить ему кучу денег при расторжении контракта — не наш путь.  Браво, руководство ЦСКА», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте в таблице РПЛ.