Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре сборной России в последних товарищеских матчах.

Валерий Карпин — главный тренер сборной России globallookpress.com

Напомним, что подопечные Валерия Карпина уступили Египту со счетом 0:1.

«Первая мысль, что Буркина‑Фасо должны обыграть, потому что они провели три игры в этом году: проиграли Кот‑д’Ивуару 0:3 и вничью сыграли с какой‑то Гвинеей, непонятно.

Обязаны обыгрывать для того, чтобы реабилитироваться за неудачу в Египте? Согласен. Но так как наша сборная играла в Египте, это не подлежит никаким вообще сравнениям с какими‑то другими матчами. Потому что на 26‑й минуте я подумал, что мы играем против сборной Испании. Если бы Египту надели синие трусы и форма была красно‑синей, то мы за 26 минут…

Египет превосходил сборную России? Ну, они владели преимуществом, причём владели преимуществом на стороне соперника. То есть они взяли мяч под контроль, и практически наша сборная на своей половине поля и не появлялась. Египет играл в это время просто классно. И вот о чём все эксперты говорят: мы ставим атакующий состав. Мы поставили трёх центральных полузащитников — Батракова, Кисляка и Облякова. Но это полузащитники, которые не умеют отнимать мячи. Они хорошие футболисты, но мячи отнимают плохо. И, соответственно, за счёт этого сборная Египта взяла мяч под контроль. И просто 26 минут нас не выпускала со своей половины поля. И, будем говорить откровенно, в это время они играли лучше», — сказал Гришин «Матч ТВ».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против Буркина-Фасо 5-го июня.