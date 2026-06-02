Воронежский «Факел», который начнёт предстоящий сезон в РПЛ, объявил об уходе из клуба генерального директора Романа Асхабадзе.

«Решение принято по семейным и личным обстоятельствам. Эти годы мы всегда пытались достигать максимума в целях и задачах, которые стояли перед клубом. Мы с вами вместе написали яркие, новые страницы в истории любимого клуба. Лично для меня "Факел" и Воронеж стали вторым домом, клуб и город навсегда останутся в моём сердце», — заявил Асхабадзе сайту клуба.

В «Факеле» 43‑летний функционер работал с лета 2019 года, его контракт заканчивается 15 июня. В этом сезоне воронежский клуб занял второе место в Первой лиге и напрямую пробился в РПЛ.