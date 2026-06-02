Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам опроверг слухи о возможных проблемах со здоровьем у защитника Вильяма Салиба перед чемпионатом мира 2026 года.

По словам наставника французской команды, футболист находится в расположении национальной сборной и продолжает подготовку без каких-либо серьезных ограничений.

«Салиба в расположении сборной Франции. Все в порядке», — цитирует Дешама Metro.

Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний игрок «Арсенала» испытывает проблемы со спиной и рискует пропустить финальную часть мирового первенства.

Защитник дебютировал в составе сборной Франции весной 2022 года. С тех пор он провел за национальную команду 31 матч, не отметившись забитыми мячами или голевыми передачами.