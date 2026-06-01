Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова главным тренером ЦСКА.

«У ЦСКА будет потерянный сезон. Клуб в последнее время слишком дергается, у них за три сезона третий или четвертый тренер, нет стабильности. Когда была стабильность, команда боролась за чемпионство. Если не стоит задача выиграть чемпионство или кубок, то Игдисамов — самая лучшая фигура. Я не верю, что ЦСКА в следующем сезоне будет бороться за чемпионство», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что ЦСКА подписал контракт с Игдисамовым на два года с опцией автоматического продления соглашения еще на 2 сезона.

Напомним, что ЦСКА финишировал на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ по итогам прошлого сезона.