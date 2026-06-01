Защитник сборной Франции Вильям Салиба рискует пропустить старт чемпионата мира — 2026 из-за небольшой травмы, подробности которой пока не разглашаются. Об этом информирует Footmercato.

Повреждение усугубилось после финала Лиги чемпионов, состоявшегося в субботу, 29 мая. В этом матче лондонский «Арсенал» уступил «ПСЖ» из Франции со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). Салиба, представляющий «Арсенал», провел на поле все 120 минут игры, что негативно сказалось на его здоровье.

Из-за травмы француз может пропустить несколько недель и, возможно, не сможет принять участие в начале чемпионата мира — 2026. В рамках группового этапа турнира сборной Франции предстоит сыграть с Сенегалом (16 июня), Ираком (23 июня) и Норвегией (26 июня).