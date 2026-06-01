РФС рассказал о продажах билетов на товарищеский матч между сборными России и Буркина-Фасо.

Контрольная игра пройдет на стадионе в Волгограде в пятницу, 5 июня. Начало матча — в 20:00 мск.

«На матч между сборными России и Буркина-Фасо реализовано более 32 тысяч билетов. Ожидаем, что на игру придет свыше 40 тысяч болельщиков», — сообщила пресс-служба РФС для РИА «Новости».

28 мая сборная России проиграла Египту (0:1) в товарищеском матче. 9 июня россияне сыграют со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.