Пресс-служба сборной Парагвая назвала футболистов, которые поедут на чемпионат мира в составе команды.
Вратари: Орландо Хилль («Сан-Лоренцо»), Гастон Оливейра («Олимпия»), Роберто Фернандес («Серро Портеньо»);
Защитники: Хуан Касерес («Динамо» Москва), Густаво Веласкес («Серро Портеньо»), Густаво Гомес («Палмейрас»), Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Хосе Канале («Ланус»), Омар Альдерете («Сандерленд»), Александро Майдана («Тальерес»), Фабиан Бальбуэна («Гремио»);
Полузащитники: Диего Гомес («Брайтон»), Маурисио Магальяйнс («Палмейрас»), Дамьян Бобадилья («Сан-Паулу»), Брайан Охеда («Орландо»), Андрес Кубас («Ванкувер»), Матиас Галарса («Атланта»), Каку («Аль-Айн»), Рамон Соса («Палмейрас»), Мигель Альмирон («Атланта»);
Нападающие: Густаво Кабальеро («Портсмут»), Алекс Арсе («Индепендьенте Ривадавиа»), Габриэл Авалос («Индепендьенте»), Исидро Питта («Ред Булл Брагантино»), Хулио Энсисо («Страсбург»), Антонио Санабрия («Кремонезе»).
Напомним, что на групповой стадии чемпионата мира соперниками сборной Парагвая будут США, Турция и Австралия.