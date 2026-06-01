Переезд 23-летнего бельгийского вратаря Сенне Ламменса из «Антверпена» в «Манчестер Юнайтед» был признан лучшим трансфером в Английской Премьер-лиге по итогам голосования болельщиков в прошедшем сезоне.

Сенне Ламменс globallookpress.com

В сентябре 2025 года футболист перешел в манкунианский клуб за 21 миллион евро. За сезон он сыграл 32 матча в АПЛ, пропустил 39 голов и провел восемь «сухих» встреч.

Среди других номинантов были: Доминик Калверт-Льюин из «Лидса», Райан Шерки из «Манчестер Сити», Виктор Дьокереш из «Арсенала», Жоао Педро из «Челси», Антуан Семеньо из «Манчестер Сити», Адриен Трюффер из «Борнмута» и Гранит Джака из «Сандерленда».