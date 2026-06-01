Экс-наставник «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением об игре лондонского «Арсенала» и отметил важную роль стандартных положений в успехах команды.

По словам нидерландского специалиста, именно эффективность при розыгрыше угловых стала одним из ключевых факторов чемпионства «канониров» в АПЛ.

«Лондонский "Арсенал" выиграл АПЛ благодаря угловым ударам. Если бы не угловые, они бы не стали чемпионами», — заявил Куман Sky Sports.

Напомним, что в минувшем сезоне «Арсенал» не только завоевал титул чемпиона Англии, но и дошёл до финала Лиги чемпионов. Однако в решающем матче лондонский клуб уступил «ПСЖ» и остался без трофея.