Дмитрий Игдисамов сделал заявление после назначения на пост главного тренера ЦСКА.

«Быть тренером ПФК ЦСКА — это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство, команду и болельщиков. Руководство — за предоставленный шанс, доверие, веру в мои идеи и мой штаб.

Команду — за нашу сплоченную работу и горящие глаза в концовке чемпионата. Многое уже сказано о том, что мне посчастливилось вести наших молодых ребят по их футбольному пути, но и с кем мы только познакомились этой весной, мы сразу нашли общий футбольный язык.

Я также хочу сказать большое спасибо болельщикам: я слышал вашу поддержку с трибун и получал сотни сообщений в последние недели. Для меня это было очень важно. Не вижу смысла много говорить в преддверии старта нового сезона, все покажет наша работа. ЦСКА — мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба», — цитирует Игдисамова пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА подписал контракт со специалистом до лета 2028-го года с опцией автоматического продления соглашения на 2 сезона.