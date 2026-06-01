«Спартак» объявил о расставании с защитником Никитой Черновым.

«Срок действия контракта с 30-летним защитником истёк. Вместе со "Спартаком" Чернов выиграл Кубок России и завоевал бронзовую медаль чемпионата страны.

Благодарим Никиту за время, проведённое в "Спартаке", и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении «красно-белых».

Всего Чернов провел за «Спартак» 80 матчей, забил гол и сделал 3 голевые передачи.

В прошедшем сезоне защитник выступал за «Крыльев Советов» на правах аренды, принял участие в 16-и встречах в рамках РПЛ и отметился одним голом.