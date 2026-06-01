Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко может покинуть московский клуб в летнее трансферное окно и вернуться на родину.

Эсекьель Барко globallookpress.com

Как сообщает Orgullo Rojo, интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Индепендьенте». Руководство аргентинского клуба рассматривает вариант аренды игрока с последующей опцией выкупа.

Отмечается, что сам Барко уже выразил желание вернуться в Аргентину. Рыночная стоимость полузащитника оценивается примерно в 16 миллионов евро.

В минувшем сезоне Барко провёл 29 матчей в составе «Спартака» в РПЛ, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. Напомним, красно-белые выиграли Кубок России-2025/26.