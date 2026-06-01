«Арсенал» планирует усилить состав тремя новыми игроками в рамках летнего трансферного окна, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клуб из Лондона нацелен на приобретение выдающегося вингера, талантливого полузащитника и сильного правого защитника. Однако «канониры» могут привлечь и большее количество игроков, что будет зависеть от решений, связанных с уходом некоторых футболистов.

Под руководством тренера Микеля Артеты команда стала чемпионом Английской Премьер-лиги в прошлом сезоне и дошла до финала Лиги чемпионов.