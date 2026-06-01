Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что открыт для работы в российском футболе.

Испанский специалист, возглавлявший московский клуб с 2022 по 2024 год, в настоящее время находится без команды. Последним местом его работы был мексиканский «Атлетико Сан-Луис», который он покинул в марте.

Абаскаль отметил, что готов рассматривать предложения из Российской Премьер-Лиги.

«Я готов к работе в клубе РПЛ. Когда меня ждать в России? Примерно 10 июня я приезжаю с семьёй на отдых в Москву», — сказал испанец Sport24.