31 мая товарищеский матч проведут сборные США и Сенегала.  Игра стартует в 22:30 по мск.

Накануне поединка сборная США имеет два поражения подряд.  В марте американцы проиграли Бельгии 2:5, а в апреле уступили 0:2 Португалии.  Это первый этап подготовки хозяев к ЧМ, на который они получили автоматическую путевку в связи со статусом команды-хозяйки.

Финалист Кубка африканских наций за 5 матчей имеет только одно поражение.  После окончания КАН сенегальцы в марте сыграли два контрольных спарринга, выиграв 2:0 у Перу и 3:1 у Гамбии.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.88.
  • Коэффициенты букмекеров: 2.61 — победа США, 3.37 — ничья, 2.81 — победа Сенегала.
  • Прогноз ИИ: победа Сенегала со счетом 1:0.

